Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Нам давно пора такой закон принятьТрамп подписал ук...
  • Александр Гуреев
    А мне интересно, куда же побегуть мрази из его шоблы, ведь они никому не нужны? Ах да, англия возьмёт, там полно иди...Публичное фиаско ...
  • Илья Немцов
    Англичанка гадит…, а Трамп, будь у руля в Европе трезвые политики, толкает их на мысль, что Москва ближе Вашингтона и...Саммит на краю пр...

Публичное фиаско Зеленского войдёт в историю дипломатии

Публичное фиаско Зеленского войдёт в историю дипломатии

Обратили ли вы внимание, что Путин никогда не ведет переговоры с Германией на немецком, хотя знает его блестяще? Уж точно лучше, чем Зеленский знает английский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТТ
Татьяна Тропина
Я оборжалась когда смотрела как опускали зелю все кому не лень на этих &quot; переговорах&quot;... Наконец то хохлофашимькому  быдлу указали его место ...Интересно, какой конец ему уготовил Трамп...
Ответить
11 час.
АГ
Александр Гуреев
А мне интересно, куда же побегуть мрази из его шоблы, ведь они никому не нужны? Ах да, англия возьмёт, там полно идиотов.
Ответить
5 час.
наверх