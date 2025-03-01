Обратили ли вы внимание, что Путин никогда не ведет переговоры с Германией на немецком, хотя знает его блестяще? Уж точно лучше, чем Зеленский знает английский.
Публичное фиаско Зеленского войдёт в историю дипломатии
Комментарии
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ТТ
Татьяна Тропина
Я оборжалась когда смотрела как опускали зелю все кому не лень на этих " переговорах"... Наконец то хохлофашимькому быдлу указали его место ...Интересно, какой конец ему уготовил Трамп...
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11 час.
АГ
Александр Гуреев
А мне интересно, куда же побегуть мрази из его шоблы, ведь они никому не нужны? Ах да, англия возьмёт, там полно идиотов.
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5 час.
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