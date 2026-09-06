Читатели немецкого издания Die Welt остро отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего обвинения ФРГ в инциденте с беспилотником в Лейпциге началом войны, 6 сентября сообщается в комментаариях под публикацией Die Welt.
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