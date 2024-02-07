Не спасли-не помогли: как это бывает на самом деле. Личное.

Закон парных случаев работает: если "тема пошла", то нюансы с гранями так и норовят повернуться да засверкать — только успевай фиксировать! И хоть я не отношусь к блогерам, живущим "бельём наружу", но в данном случае решила поделиться личным — уж больно оно попадает в тему "медицина и мы — этапы противостояния".