В Актау отключили питьевую воду из-за порыва на магистральном трубопроводе

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». «В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды временное отключение воды в следующих микрорайонах: 9,10,11,12,13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40,41, 44, 73 дома, 17 микрорайон 1, 20, 21 дома.