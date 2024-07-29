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В Актау отключили питьевую воду из-за порыва на магистральном трубопроводе

В Актау отключили питьевую воду из-за порыва на магистральном трубопроводе

Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». «В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды временное отключение воды в следующих микрорайонах: 9,10,11,12,13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40,41, 44, 73 дома,  17 микрорайон 1, 20, 21 дома.

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