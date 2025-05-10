Логистические проекты через Афганистан строить без страховки никто не будет

Трансафганский проект железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» при отсутствии необходимой инфраструктуры в Афганистане и наличии военных конфликтов в регионе никто строить без страховки не будет, заявил казахский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов, пишет 8 мая среднеазиатское издание Logistan.