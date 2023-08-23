Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте

Сергей Федотов У вас по существу что-то есть? По теме чтоб, ответы есть на мои вопросы? Если нет, то зачем словоблудием занимаетесь? Вам на лавочку к бабушкам, вот там это дело приветствуется.

ВераВерная Пользоваться Инетом научились? Вот и флаг вам в руки. Там и ответы все на свое незнание получите. Словоблудие - ваш конек, никак иначе ваш комментарий не воспринимается. А лавочку для себя оставьте - диванные эксперты любят это место, отдохнёте потом в компании кумушек.