Старший лейтенант ДНР Матюшин предрек для Суровикина новую должность за заслуги на СВО Елена Мальцева Назначением Суровикина занимается Минобороны и главнокомандующий, сказал Евгений Федоров Фото: официальный сайт Президента РФ НОВОСТЬ ИЗ СЮЖЕТА Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин добился значительных успехов в ходе спецоперации и теперь его опыт пригодится в другом месте.
Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте
Комментарии
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Сергей Федотов
У вас по существу что-то есть? По теме чтоб, ответы есть на мои вопросы? Если нет, то зачем словоблудием занимаетесь? Вам на лавочку к бабушкам, вот там это дело приветствуется.
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1 час.
ВераВерная
Пользоваться Инетом научились? Вот и флаг вам в руки. Там и ответы все на свое незнание получите. Словоблудие - ваш конек, никак иначе ваш комментарий не воспринимается. А лавочку для себя оставьте - диванные эксперты любят это место, отдохнёте потом в компании кумушек.
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37 мин.
Людмила Лиханова
Офицер с таким огромным военным опытом никогда не6 останется ВНЕ, он будет задействован там, где он нужнее. На СВО в общем-то уже все понятно, а вот в той же Африке и др. есть масса работы как и когда-то в Сирии. Наш Главнокомандующий такими кадрами не разбрасывается. Так что, ципсоте, стОит помолчать, а вдруг завтра у вас под окном появится Армагедоныч и придет вам пипец.
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12 мин.
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