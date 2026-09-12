ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" барражирующими боеприпасами "Ланцет" и "Куб-2"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Операторы разведывательных БПЛА 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружили и помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" ВСУ с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Куб-2" в районе населенного пункта Дружковка ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым