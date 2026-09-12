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ТАСС

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ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" барражирующими боеприпасами "Ланцет" и "Куб-2"

ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" барражирующими боеприпасами "Ланцет" и "Куб-2"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Операторы разведывательных БПЛА 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружили и помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" ВСУ с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Куб-2" в районе населенного пункта Дружковка ДНР.

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