Милош Бикович рассказал о травмах во время съемок «Красного шелка»

Во время съемок экшен-сцен он получал удары, а в лицо попали несколько осколков.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Сербский актер Милош Бикович получил несколько травм во время боевых сцен на съемках российско-китайского экшена «Красный шелк».
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