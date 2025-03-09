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Милош Бикович рассказал о травмах во время съемок «Красного шелка»

Милош Бикович рассказал о травмах во время съемок «Красного шелка»

Во время съемок экшен-сцен он получал удары, а в лицо попали несколько осколков.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Сербский актер Милош Бикович получил несколько травм во время боевых сцен на съемках российско-китайского экшена «Красный шелк».

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