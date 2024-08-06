Путевка в гражданскую жизнь для участников СВО

Вузы предложат удобный формат образования Депутат МГД Андрей Медведев поддержал инициативу российских вузов по формированию образовательных программ и льгот для участников специальной военной операции и их близких.
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