Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    выдать погранцам кувалды и поощрять премией за размноженные рожи этих паскудГалкину*, Моргенш...
  • ВераВерная
    Давно пора...Галкину*, Моргенш...
  • antanas Semiakinas
    Хотели лучшей жизни и пусть её получают 😅🤣😂Галкину*, Моргенш...

Зеленский: Путин пытался 5 раз меня убить

Зеленский: Путин пытался 5 раз меня убить

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет терять власть, поэтому любит рассказывать о заговорах против него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
Вот дурень зеля. Если-бы его хотели грохнуть, то он бы уже давно был на том свете.
Ответить
19 час.
В
Василий
Не убивать Зелю не будем - пусть его дурость отражается на жизни укров !!!
Ответить
18 час.
Модест
Такой дурачок у власти в дуркаине Путину выгоден. Зачем дурака убивать, если на его место может прийти кто-то поумнее и попытаться спасти это недоразумение 404. Зелька, живи долго, до самого трибунала и повешенья.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх