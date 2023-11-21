Президент Украины Владимир Зеленский не хочет терять власть, поэтому любит рассказывать о заговорах против него.
Зеленский: Путин пытался 5 раз меня убить
Комментарии
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Евгений Благородный
Вот дурень зеля. Если-бы его хотели грохнуть, то он бы уже давно был на том свете.
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19 час.
В
Василий
Не убивать Зелю не будем - пусть его дурость отражается на жизни укров !!!
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18 час.
Модест
Такой дурачок у власти в дуркаине Путину выгоден. Зачем дурака убивать, если на его место может прийти кто-то поумнее и попытаться спасти это недоразумение 404. Зелька, живи долго, до самого трибунала и повешенья.
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18 час.
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