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Царьград

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19-летняя девушка втянула подростка в кражу смартфона в Гусь-Хрустальном

19-летняя девушка втянула подростка в кражу смартфона в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 19-летняя ранее судимая местная жительница и её 16-летний знакомый.

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