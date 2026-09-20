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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о большинстве «Вашингтона»: «У нас есть 10-12 действительно сильных хоккеистов. Хотим создать две хорошие пятерки, которые будут играть по минуте»

Главный тренер « Вашингтона » Спенсер Карбери ответил на вопросы о том, как будут играть спецбригады в следующем сезоне.

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