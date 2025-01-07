Металлурги США и Японии объявили войну Байдену и его команде

Американская металлургическая компания U. S. Steel и японская Nippon Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена и его администрации из-за решения заблокировать сделку между двумя корпорациями.
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