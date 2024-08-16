Член комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что планы НАТО прорваться в Черное море будут иметь для Североатлантического альянса необратимые плачевные последствия.
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