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Кубок Москвы. Барахтина выиграла короткую программу, Парамонова – 2-я, Лебедева – 3-я, Мазур – 6-я

Виктория Барахтина лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию.  Кубок Москвы Девушки, КМС Начало произвольной программы – 12.

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