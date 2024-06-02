Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару

Среди них кофе, крепкий чай, газировка и алкоголь Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, от каких напитков следует воздержаться в жаркую погоду.
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