Три новогодних трамвая начали курсировать по Нижнему Новгороду

Три новогодних трамвая вышли на нижегородские маршруты вечером 12 декабря. Снаружи праздничные составы украшены светящимися гирляндами, а в салоне новогоднее настроение создают украшения в винтажном стиле и тематическая музыка.
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