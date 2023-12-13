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Нижегородская правда

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Три новогодних трамвая начали курсировать по Нижнему Новгороду

Три новогодних трамвая начали курсировать по Нижнему Новгороду

Три новогодних трамвая вышли на нижегородские маршруты вечером 12 декабря. Снаружи праздничные составы украшены светящимися гирляндами, а в салоне новогоднее настроение создают украшения в винтажном стиле и тематическая музыка.

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