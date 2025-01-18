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Дэвид Линч перед смертью дал необычный совет Зеленскому

Дэвид Линч перед смертью дал необычный совет Зеленскому

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского кинорежиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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