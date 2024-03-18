В Тамбове на светофоре столкнулись "Mitsubishi" и "Lada"

ДТП с пострадавшим произошло накануне вечером в Тамбове на улице Карла Маркса. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 34-летний водитель "Mitsubishi-ASX", по предварительным данным, при движении на запрещающий сигнал светофора не пропустил автомобиль "Lada-211540" под управлением 63-летнего мужчины.