Ну теперь точно все западные аналитики с ума сойдут, пытаясь определить "что это было". Пригожину вернули наградной пистолет.
Арсенал, найденный при обыске в доме Евгения Пригожина, возвращен владельцу. Экс-мятежнику отдали и Glock. А это уже предмет особой гордости
Комментарии
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Каплан
А был ли обстрел Вагнера?
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1 час.
К
Каплан
Примерный расчет того,что только 50% государство финансировало можно увидеть? А почему не 30 или 20%?
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1 час.
Ч
ЧилиИвано
Хорошие фото, для нормального, без бабла человека, ещё раз слова Господа Бога - "НЕ КОПИТЕ ЗЛАТО НА ЗЕМЛЕ, ИБО ЗДЕСЬ ТЛЯ, РЖА И ВОРЫ ПОДКРАДЫВАЮТСЯ, КОПИТЕ СВОИ БОГАТСТВА НА НЕБЕСАХ, ИБО ТАМ ДОМ ВАШ". Эти побрякушки и поведение просто глупая игра в собственное наслаждение. А надо бы Господу служить... тогда всё это просто средство, как слесарю набор хозяйских, не твоих инструментов. Тогда и радуешся тому кто вокруг тебя, ведь это радость и Божья. Всё проще некуда, для того, кто хотябы сотню раз в день мыслями и словом о Господе. Посмотриш на искреннего священника, не важно какой религии - да он богаче любого властью играющегося глупца, у такого священника огромное количество хлеба надсущного и раздаёт налево и направо, а Хлеба у него ещё больше становится!
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52 мин.
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