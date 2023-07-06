Арсенал, найденный при обыске в доме Евгения Пригожина, возвращен владельцу. Экс-мятежнику отдали и Glock. А это уже предмет особой гордости

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ЧилиИвано

Хорошие фото, для нормального, без бабла человека, ещё раз слова Господа Бога - "НЕ КОПИТЕ ЗЛАТО НА ЗЕМЛЕ, ИБО ЗДЕСЬ ТЛЯ, РЖА И ВОРЫ ПОДКРАДЫВАЮТСЯ, КОПИТЕ СВОИ БОГАТСТВА НА НЕБЕСАХ, ИБО ТАМ ДОМ ВАШ". Эти побрякушки и поведение просто глупая игра в собственное наслаждение. А надо бы Господу служить... тогда всё это просто средство, как слесарю набор хозяйских, не твоих инструментов. Тогда и радуешся тому кто вокруг тебя, ведь это радость и Божья. Всё проще некуда, для того, кто хотябы сотню раз в день мыслями и словом о Господе. Посмотриш на искреннего священника, не важно какой религии - да он богаче любого властью играющегося глупца, у такого священника огромное количество хлеба надсущного и раздаёт налево и направо, а Хлеба у него ещё больше становится!