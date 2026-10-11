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Царьград

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Водитель «Сузуки» устроил массовое ДТП под Муромом и сбил пешехода

Водитель «Сузуки» устроил массовое ДТП под Муромом и сбил пешехода

В пятницу, 9 октября, на 8-м километре автодороги «Волга» в районе Мурома 44-летний водитель «Сузуки» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендаем», после чего его автомобиль сбил пешехода на стояночной площадке и врезался в полуприцеп грузовика «МАН».

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