Глава крымского парламента: передача Крыма в 1954 году признана незаконной

Судьба Крымского полуострова была решена советским лидером Никитой Хрущевым еще в 1954 году. Однако рабочая группа при крымском парламенте тщательно изучила все документы и признала решение незаконным, передает РИА Новости.
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