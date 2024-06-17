В Красноярске будут судить еще одного участника банды Малиновского

Еще один участник банды Ярослава Малиновского предстанет перед судом за участие в нападении у фитнес-центра «Гараж», а также похищение человека и другие преступления, сообщает прокуратура Красноярского края.
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