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Закон, порядок, государство

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На полигоне в Белгородской области продолжаются интенсивная боевая подготовка добровольческого подразделения «Барс-Белгород»

На полигоне в Белгородской области продолжаются интенсивная боевая подготовка добровольческого подразделения «Барс-Белгород»

Представители районных администраций Белгородской области поступают на службу в ряды подразделений БАРС, где проходят боевую подготовку на полигонах и выполняют задачи на разных должностях.

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