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Управляющие компании РФ ждут штрафы до 300 тысяч рублей за сугробы и сосульки

Управляющие компании РФ ждут штрафы до 300 тысяч рублей за сугробы и сосульки

Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству, сообщил, что управляющие компании в России могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за несвоевременное очищение крыш от снега и сосулек.

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