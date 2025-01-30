Управляющие компании РФ ждут штрафы до 300 тысяч рублей за сугробы и сосульки

Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству, сообщил, что управляющие компании в России могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за несвоевременное очищение крыш от снега и сосулек.
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