В Астрахани открыли памятный знак автору легендарного марша «Прощание славянки»

У здания Астраханской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия памятного знака Василию Агапкину - выдающемуся военному дирижеру и композитору, создателю одного из известных военных маршей - «Прощание славянки».
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