© СК РФ Сбежавшие из России экс-депутаты готовят в стране теракты, сообщили британские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России Британская газета The Times сообщила, что сбежавшие из России бывшие депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план : убийства и силовую дестабилизации ситуации в России.