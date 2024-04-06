Ползучее внедрение: Макрон услышан, Альянс готовит миссию «за ленточку»

Фото: Pr Scr youtube.com / Emmanuel Macron Сегодня 2,5K прочитали Европейские страны все же решили поддержать президента Франции Эммануэля Макрона и заявили о формировании совместной миссии Североатлантического альянса на территории «незалежной».
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