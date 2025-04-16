Депутат Милонов осудил призыв к женщинам "не раздвигать ноги до брака"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии RT отреагировал на слова директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, призвавшего женщин "не раздвигать ноги" до свадьбы.
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