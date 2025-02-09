Советник Трампа заявил об игнорировании USAID стратегических целей США

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что деятельность Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) не способствует в соблюдении стратегических интересов главы Белого дома.
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