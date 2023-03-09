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Кива: режим Зеленского за месяц до начала протестов в Грузии отправил туда 120 боевиков, специализирующихся на провокациях

Кива: режим Зеленского за месяц до начала протестов в Грузии отправил туда 120 боевиков, специализирующихся на провокациях

Режим президента Украины Владимира Зеленского за месяц до начала протестов в Грузии отправил на территорию закавказской республики 120 боевиков, которые специализируются на провокациях.

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