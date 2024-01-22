В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили под машину

В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили его под колеса проезжавшей машины. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом, сообщили в пресс-службе ведомства.
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