Происшествия

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Полицейские в Северной Осетии раскрыли многоэпизодное уголовное дело по факту мошенничества с поддельным золотом

Сотрудники оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по г. Владикавказу раскрыли несколько эпизодов мошенничества.

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