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Вести Севастополь

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Где в Севастополе отключат свет 26 августа: адреса

Где в Севастополе отключат свет 26 августа: адреса

Временное ограничение подачи электроэнергии в Севастополе 26–27 августа: список адресов.В Севастополе 26 и 27 августа пройдут неотложные работы на энергосетях — в связи с этим в ряде районов города будет временно ограничена подача электроэнергии.

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