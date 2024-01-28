Экс-сотрудники ФБР предупредили об угрозе вторжения мигрантов в США

Бывшие сотрудники ФБР предупредили конгресс об угрозе вторжения мигрантов в США, пишет Fox News. По их словам, опасность связана с тем, что большое количество мигрантов призывного возраста могут начать нападать на безоружных граждан.
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