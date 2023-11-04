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Пермский край представил свой стенд на международной выставке Россия

Пермский край представил свой стенд на международной выставке Россия

Главным экспонатом стал робот Арди.Пермский край представил свой стенд на международной выставке «Россия» на ВДНХ, где можно ознакомиться с достижениями региона в промышленности и робототехнике, а также погрузиться в природные богатства и культурные традиции.

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