Главным экспонатом стал робот Арди.Пермский край представил свой стенд на международной выставке «Россия» на ВДНХ, где можно ознакомиться с достижениями региона в промышленности и робототехнике, а также погрузиться в природные богатства и культурные традиции.
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