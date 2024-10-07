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Умер актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина

Умер актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина

Исполнитель роли чиновника ушел из жизни в возрасте 48 лет. В Уссурийске на 48-м году жизни скончался Андрей Неретин, актер-любитель, который стал широко известен благодаря роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном скетч-шоу.

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