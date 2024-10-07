Умер актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина

Исполнитель роли чиновника ушел из жизни в возрасте 48 лет. В Уссурийске на 48-м году жизни скончался Андрей Неретин, актер-любитель, который стал широко известен благодаря роли вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном скетч-шоу.