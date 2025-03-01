Линия фронта на Украине сегодня 01.03.2025 года

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 1 марта 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
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