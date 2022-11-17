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Ещё один региональный сосудистый центр появится в Новосибирской области

Ещё один региональный сосудистый центр появится в Новосибирской области

Это было первое созданное сосудистое отделение в Новосибирской области, в следующем оно расширится до РСЦ и станет шестым по счётуЕщё один региональный сосудистый центр появится в Новосибирской области на базе Городской клинической больницы №34.

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