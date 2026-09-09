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Туристический бизнес в аннексированном Крыму понес более 4 млрд рублей убытков

Туристический бизнес в аннексированном Крыму понес более 4 млрд рублей убытков

Туристическая отрасль аннексированного Крыма за первые шесть месяцев 2026 года понесла финансовые убытки на сумму свыше 4 млрд рублей, что на 95,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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