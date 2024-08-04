В Арктике обнаружена секретная база нацистов

Метеооборудование заброшенной станции «Schatzgraber»./фото: pobedpix.com На весь мир прогремела сенсация: российские исследователи обнаружили остатки секретной нацистской базы в 1000 километрах от Северного полюса.
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