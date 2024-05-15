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Обязанности Цивилева будет временно исполнять первый замгубернатора Середюк

Обязанности Цивилева будет временно исполнять первый замгубернатора Середюк

КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Исполнение обязанностей губернатора Кузбасса вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергей Цивилева временно осуществляет председатель правительства региона Илья Середюк, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Кемеровской области.

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