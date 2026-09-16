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Китай и революция OPC: как искусственный интеллект создает 16 миллионов компаний одного человека

Китай и революция OPC: как искусственный интеллект создает 16 миллионов компаний одного человека

Введение: Китай на пороге новой экономической реальности Китайская экономика переживает тихую, но масштабную революцию.

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