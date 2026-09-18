В Тамбовской области подрядчика осудили за мошенничество при капремонте сельского дома культуры

В Тамбовской области подрядчику вынесен приговор за мошенничество в крупном размере. В суде установлено и доказано, что в 2020 году при выполнении работ по капитальному ремонту дома культуры в селе Чутановка Кирсановского округа подсудимый похитил более 750 тысяч рублей.
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