Карл и Райдер грабят ветерана войны, серия 11

Карлу было шестнадцать, когда Райдер впервые предложил ему «настоящее дело» — не мелкое хулиганство вроде разрисованных заборов или угнанных на покатушку великов, а нечто такое, что, по словам приятеля, должно было наконец доказать старшим ребятам с района, что они чего-то стоят.