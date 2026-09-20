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Карл и Райдер грабят ветерана войны, серия 11

Карл и Райдер грабят ветерана войны, серия 11

Карлу было шестнадцать, когда Райдер впервые предложил ему «настоящее дело» — не мелкое хулиганство вроде разрисованных заборов или угнанных на покатушку великов, а нечто такое, что, по словам приятеля, должно было наконец доказать старшим ребятам с района, что они чего-то стоят.

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