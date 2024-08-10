Миф или правда? Разбираемся в бьюти мифах

Мифы в уходе и за волосами, и за лицом, мы уже разбирали на моем канале, но в эпоху любви к бьюти, появилось столько советов по уходу за собой, что с каждым днем все сложнее разобраться чему верить, а чему нет, именно поэтому я собрала в эту статью самые распространенные мифы по уходу за собой в целом, […].