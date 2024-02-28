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Орбакайте внезапно вернулась в Россию

Орбакайте внезапно вернулась в Россию

Поклонники Кристины Орбакайте активно обсуждают неожиданный визит певицы в Россию. Дочь знаменитой Аллы Пугачевой недавно прибыла в Москву, где уже успела встретиться с друзьями и раскрыть причину своего приезда.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
зачем это пугало пустили в Россию  тем более она предала  Россию как и пугачиха и кирюха
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11 час.
Елена Саартиа
Aбсолютно верно.
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4 час.

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