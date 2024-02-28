Орбакайте внезапно вернулась в Россию

Поклонники Кристины Орбакайте активно обсуждают неожиданный визит певицы в Россию. Дочь знаменитой Аллы Пугачевой недавно прибыла в Москву, где уже успела встретиться с друзьями и раскрыть причину своего приезда.
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