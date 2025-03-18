В Дагестане проведена проверка о постановке на воинский учет бывших мигрантов, получивших российское гражданство

В Дагестане сотрудники 315 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, полиции и военных комиссариатов регулярно проводят рейды в отношении натурализованных граждан с целью выявления тех, кто не встал на воинский учет.
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