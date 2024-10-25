«Не знаю, как они это сделали, но выглядит потрясающе»: игроков впечатлил тре...

«Не знаю, как они это сделали, но выглядит потрясающе»: игроков впечатлил трейлер хоррор-приключения Bye Sweet Carole в стиле классики DisneyИздательство Maximum Entertainment и итальянская студия Little Sewing Machine представили новый геймплейный трейлер приключенческого хоррора Bye Sweet Carole в стиле классических мультфильмов Disney.
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