«Не знаю, как они это сделали, но выглядит потрясающе»: игроков впечатлил тре...

«Не знаю, как они это сделали, но выглядит потрясающе»: игроков впечатлил трейлер хоррор-приключения Bye Sweet Carole в стиле классики DisneyИздательство Maximum Entertainment и итальянская студия Little Sewing Machine представили новый геймплейный трейлер приключенческого хоррора Bye Sweet Carole в стиле классических мультфильмов Disney.