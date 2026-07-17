На поддержку участников СВО и их семей выделят 9,8 млрд рублей

На поддержку участников специальной военной операции и членов их семей выделят 9,8 млрд рублей. Такие данные содержатся в проекте изменений в региональный бюджет на сайте Заксобрания Нижегородской области.
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